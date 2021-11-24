Тренерский штаб Челси во главе с Томасом Тухелем может получить неприятные новости о состоянии здоровья Бена Чилвелла.

Накануне лондонцы обыграли Ювентус. 24-летний англичанин отыграл на поле 71 минуту и травмировал колено, после чего его заменили на Сесара Аспиликуэту.

Челси – Ювентус – 4:0 – видео голов и обзор матча

The Telegraph сообщает, что клуб обеспокоен, что у Чилвелла по итогам медицинского осмотра будет обнаружено повреждение передней крестообразной связки. Если диагноз подтвердится, Бен пропустит 6-9 месяцев. Это сделает невозможным его участие в матчах до конца сезона.

В текущей кампании защитник провел 12 поединков, забил три мяча и отдал одну результативную передачу.