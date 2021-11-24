Тренерський штаб Челсі на чолі з Томасом Тухелем може отримати неприємні новини щодо стану здоров'я Бена Чілвела.

Напередодні лондонці переграли Ювентус. 24-річний англієць відіграв на полі 71 хвилин і травмував коліно, після чого його замінили на Сесара Аспілікуету.

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The Telegraph повідомляє, що клуб занепокоєний, що в Чілвела за підсумками медичного огляду буде виявлено пошкодження передньої хрестоподібної зв'язки. Якщо діагноз підтвердиться, Бен пропустить 6-9 місяців. Це унеможливить його участь в матчах до кінця сезону.

В поточній кампанії оборонець провів 12 поєдинків, забив три м'ячі і віддав одну результативну передачу.

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