Челси разбил Ювентус в рамках 5-го тура Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Лондонцы доказали, что поражение в первом матче этих команд было случайностью. Подопечные Томаса Тухеля доминировали на протяжении всего матча и закономерно одержали победу. Туринцы не смогли забить даже гол престижа.

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Теперь у Челси и Ювентуса по 12 очков, но именно лондонская команда занимает первое место в квартете Н.