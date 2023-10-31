АПЛ подробно расследует трансферы Виллиана и Самюэля Это'О, которых "синие" приглашали из Анжи в августе 2013-го, сообщает The Times.

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Новые владельцы Челси сами попросили лигу тщательно проверить деятельность клуба во времена "каденции" Романа Абрамовича. Оказалось, что лондонцы выплачивали миллионы фунтов секретным оффшорным компаниям в период с 2012 по 2019 год. Среди сомнительных моментов и вышеупомянутые трансферы. Челси заплатил за Виллиана 30 млн фунтов, а Это'О перешел свободным агентом днем позже. Впрочем, часть средств пошла не на счет махачкалинского клуба, а посторонним российским организациям.

Эти махинации могли помогать Челси обходить правила финансового фэйр-плей. Если грубые нарушения "синих" будут доказаны, то им грозит штраф или даже снятие очков. Команда Мудрика и так болтается в середине таблицы АПЛ, имея всего 12 пунктов после 10 туров.

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