Украинский Болт очаровал Англию – крымчанин спасает игрока Реброва, а лидеры сборной Украины разрывают как никогда
17:14 - Читати українською
Очередной тур АПЛ оказался очень успешным для украинских легионеров.
Выиграли абсолютно все клубы, за которые сыграли украинцы. Исключением стал только Челси, потерявший Михаила Мудрика и проигравший Брентфорду. Егор Ярмолюк имел шанс забить дебютный гол за "пчел", но проиграл ближний бой киперу лондонцев.
Зинченко, Миколенко и Забарный также стали важными участниками успехов своих команд. Уровнем ниже праздновал и Назарий Русин, но есть одна проблема, которую решает земляк из Крыма. Все эти темы подробно разобрал Футбол 24 в новом выпуске на YouTube.
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