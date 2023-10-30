Выиграли абсолютно все клубы, за которые сыграли украинцы. Исключением стал только Челси, потерявший Михаила Мудрика и проигравший Брентфорду. Егор Ярмолюк имел шанс забить дебютный гол за "пчел", но проиграл ближний бой киперу лондонцев.

Зинченко, Миколенко и Забарный также стали важными участниками успехов своих команд. Уровнем ниже праздновал и Назарий Русин, но есть одна проблема, которую решает земляк из Крыма. Все эти темы подробно разобрал Футбол 24 в новом выпуске на YouTube.

АПЛ: Миколенко съел очередную звезду, солидный матч украинца – Эвертон торжествует в Лондоне и отрывается от зоны вылета