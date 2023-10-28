Михаил Мудрик внезапно не попал в заявку из-за незначительной мышечной проблемы, постигшей и Энцо Фернандеса. Егор Ярмолюк традиционно оказался в запасе. Матч, как и онлайн-трансляция Челси – Брентфорд на "Футбол 24", стартовал в 14:30. Взрывное начало встречи. Мбеумо на подборе после стандарта пробил в блок, а после 4 минуте начала давить машина Почеттино. Сперва в контратаке Стерлинг, Джекксон и Палмер не разобрались. Затем Мадуэке после нескольких простых ошибок продрался в штрафную (Янельт слишком долго и пассивно ползал назад) и дал в крестовину. Джексон выкручивал в правый угол – Флеккен эффектно потянул.

Почеттино объяснил неожиданное отсутствие Мудрика в заявке на матч с Брентфордом

Неплохой выстрел Галлахера метров с 22 снова принимает на себя вратарь "пчелок". Еще 2 гениальных хода Палмера, который создает 4 голевых момента за первые 20 минут. Сперва экс-хавбек Манчестер Сити забросил диагональку на Кукурелью, который с нескольких метров бездарно и слабо пробил во вратаря. Впоследствии новый плеймейкер Челси разрезным пасом, хоть и не без рикошета от защитника, выводит Стерлинга на расстрельную позицию. Рахим в своем стиле пробил над перекладиной.

Болей и делай прогнозы.

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022 года выдана ООО «БК «ФАВБЕТ» на основании Решения КРАИЛ от 13.12.2022 года № 433.



"Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Соблюдай правила (принципы) ответственной игры".

За следующие 25 минут тайма команда Франка практически полностью устранила угрозу для своих ворот. Да, было очередное врывание Кукурелье в штрафную, заблокированный удар Мадуэке и выстрел Палмера со стандарта, когда снаряд перелетел и стенку, и ворота. Однако это все – далеко не столь остро, резко и неожиданно для соперника. Вроде и наиграли подопечные Почеттино на 1 ожидаемый гол, однако реализация вновь ужасает: на 10 ударов только 2 в створ ворот. При том, что Брентфорд бил дважды, но Мбеумо с нулевого угла едва не прошил Санчеса.

На старте второй половины Янельт в касание замыкал прострел с правого фланга. Повезло хозяевам, что прямо в Санчеса. Только 3 замены в основе Челси после феерии с Арсеналом. Мадуэке не даёт того интенсива, что Мудрик. Джексон впереди также значительно предсказуемее. А вот номинальный центрбек Дисаси на правом фланге обороны выпускает Пиннока, реализовывающего подачу Мбеумо. И был же перед тем аналогичный момент, только с прострелом и убойным моментом перед тем. Кукурелью вытаскивают на одного игрока Брентфорда, Галлахер плохо страхует другого, позволяя выполнить передачу без помех.

Джеймс и Матсен заменили Дисаси и Мадуэке, ныне откровенно не справившихся. Мопе, бывший партнер Миколенко, еще до своего выхода на замену получил чрезвычайно курьезную желтую. Экс-форвард Эвертона так активно разминался, что ... выбежал на поле перед штрафной Челси. Ярмолюк, которому перед тем показывали что-то на тактической доске, выходит с Мопе на 76 минуте. И какой же невероятный шанс упустил 19-летний хавбек молодежной сборной Украины! Мбеумо разорвал на скорости, в контру после углового выбегали аж 5 футболистов Брентфорда. Ярмолюк, к сожалению, проиграл Санчесу дуэль один на один, не сумев прошить испанского голкипера.

Перед тем Джеймс классно простреливал, у Палмера не получился удар в касание, еще один партнер не сумел добавить. Ну, а Мопе и Мбеумо показали Егору, как надо реализовывать. Правда здесь было всё гораздо легче. Ведь Санчес зря пошел в чужую штрафную и не смог нейтрализовать контру против двух нападающих гостей. Брентфорд выигрывает третий подряд матч на стадионе Стэмфорд Бридж и обходит Челси в АПЛ 2023/24. Томас Франк стал первым тренером, который нанес "синим" три поражения подряд на их арене в рамках Премьер-лиги! Брентфорд набирает 13 очков и выходит на 10 строчку. Первый матч, в котором команда Мудрика проиграла даже по ожидаемым голам. Челси опускается на 11 место, имея в активе на 1 балл меньше.

• Sequences with 10+ Passes: 23 - 3

• Avg Passes per Sequence: 5.75 - 2.87

• Box Touches: 45 - 15

• Box Entries: 28 - 11 pic.twitter.com/aCmibKP7UR — JoeW__32__Bot (@JoeW__32__Bot) October 28, 2023

Прогноз букмекеров на матч Тоттенхэм – Челси

Следующий поединок в рамках АПЛ команда Почеттино проведет на поле еще одних лондонцев. Тоттенхэм укрепил сенсационное лидерство и лишь дважды за 10 туров терял очки с приходом Постекоглу. Неудивительно, что именно "шпоры" – фаворит дерби.

Надежный букмекер FAVBET дает на победу лидера АПЛ коэффициент 2,16. На Челси – 3,1. В ничью специалисты верят меньше всего (3,9). Прогнозируют, что в матче забьют 3 гола.