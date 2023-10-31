АПЛ детально розслідує трансфери Вілліана та Самюеля Ето'О, яких "сині" запрошували з Анжи у серпні 2013-го, інформує The Times.

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Нові власники Челсі самі попросили лігу ретельно перевірити діяльність клубу під час "каденції" Романа Абрамовича. Виявилося, що лондонці виплачували мільйони фунтів секретним офшорним компаніям у період з 2012 по 2019 рік. Серед сумнівних моментів і вищезгадані трансфери. Челсі заплатив за Вілліана 30 млн фунтів, а Ето'О перейшов вільним агентом на день пізніше. Втім, частина коштів пішла не на рахунок махачкалинського клубу, а стороннім російським організаціям.

Ці махінації могли допомагати Челсі обходити правила фінансового фейр-плей. Якщо грубі порушення "синіх" будуть доведені, то їм загрожує штраф або навіть зняття очок. Команда Мудрика і без того бовтається в середині таблиці АПЛ, маючи всього 12 пунктів після 10 турів.

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