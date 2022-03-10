Российский миллиардер Роман Абрамович попал в санкционный список. Все его активы заблокированы. Челси тоже придется отказаться от любой коммерческой деятельности. Клуб оказался на грани краха.

Челси – больше не топ-клуб: санкции Абрамовича блокируют все операции, фаны тоже пострадают

Оперативно на ситуацию отреагировал титульный спонсор лондонцев. Телекоммуникационная компания "Three UK" платит за размещение своего лого на футболках Челси 40 млн фунтов каждый сезон. Санкции в отношении Романа Абрамовича могут лишить его детище такого выгодного соглашения.

"Three UK" уже начала соответствующие консультации. "Мы ведем переговоры с Челси и оцениваем наше положение", – приводит ответ компании издание talkSPORT.

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