Правительство Великобритании включило в санкционный список еще семь российских миллиардеров. Среди них оказался Роман Абрамович, не успевший продать Челси. Клуб стал заложником ситуации.

Абрамович не успел продать Челси – российский миллиардер попал под санкции Великобритании

Несмотря на то, что "синие" получили специальную лицензию для продолжения футбольной деятельности, клубу придется соблюдать ряд ограничений. В частности, больше не будет продажи билетов. На матчи Челси могут попасть только владельцы сезонных абонементов и фаны, купившие билеты до 10 марта.

Продажа атрибутики. Разрешено продавать товары, произведенные до 10 марта при условии, что прибыль не будет перечислена в клуб. Челси не сможет получить выплаты от спонсоров, только призовые за участие в соревнованиях и деньги от телетрансляторов.

"Наследие Абрамовича для футбола в Англии ужасно": экс-владелец Кристал Пелас разнес россиянина, продающего Челси

На трансферном рынке запрещены новые переходы и подписания новых контрактов с действующими игроками. Челси сможет получать средства за трансферы и аренды, если сделки были заключены до 10 марта. Прибыль лондонцы смогут тратить только на выплату заработной платы игрокам и персоналу, расходы, связанные с лечением, транспортными выплатами и ремонтом инфраструктуры (кроме реконструкции).

В таких условиях сложно представить, что Челси сможет остаться топ-клубом, способным бороться за победу в АПЛ и Лиге чемпионов. Контракты ряда игроков завершаются уже летом. Ситуацию усложняет то, что у Абрамовича уже нет возможности продать клуб. Не исключено, что ФИФА придется выдать разрешение игрокам беспрепятственно уходить в другие команды, ведь Челси не может получать деньги за аренду и трансферы от других клубов.

Россия напала на Украину: Тимощук потеряет все, защитник Шахтера уничтожает Путина (LIVE)