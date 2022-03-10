Лондонському Челсі доводиться вирішувати низку складних питань через зв'язки свого власника з Путіним.

Челсі ризикує втратити 40 мільйонів від титульного спонсора

Російський мільярдер Роман Абрамович потрапив у санкційний список. Усі його активи заблоковані. Челсі теж доведеться відмовитися від будь-якої комерційної діяльності. Клуб опинився на межі катастрофи.

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Оперативно на ситуацію відреагував титульний спонсор лондонців. Телекомунікаційна компанія "Three UK" платить за розміщення свого лого на футболках Челсі 40 млн фунтів щосезону. Санкції щодо Романа Абрамовича, можуть позбавити його дітище такої вигідної угоди.

"Three UK" вже розпочала відповідні консультації. "Ми ведемо переговори з Челсі та оцінюємо наше становище", – наводить відповідь компанії видання talkSPORT.

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