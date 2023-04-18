"Футбол 24" совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает, как мадридский Реал одержал очередную победу над Челси и вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

Челси провалил матч в Мадриде, сгорев со счетом 0:2 без особых шансов. Да и в целом результаты лондонцев были ужасными – после возвращения Фрэнка Лэмпарда они проиграли все три матча со счетом 1:5. Причем поражения были тактическими. Общая же безвыигрышная серия "пенсионеров" составляла аж семь поединков.

Именно с таким бэкграундом англичане должны были камбэчить с Реалом. Фаворит был очевидным – открытым был только вопрос относительно итогового результата.

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Карло Анчелотти не стал ничего придумывать, выпустив состав с первого матча против Челси. Фрэнк Лэмпард же вынужден был прибегнуть к заменам. Травмированного Кулибали в центре обороны заменил Чалоба, а вместо дисквалифицированного Чилвелла вышел Кукурелья.

Кроме того, в атаке вместо Фелиша и Стерлинга появились Хаверц и Галлахер. Схема лондонцев при этом не менялась – это были те же 3-5-2, однако появление Галлахера явно намекало на желание усилить контроль в центре. Мудрик остался в запасе.

Первый тайм оказался неоднородным для "сливочных", однако точно его нельзя занести в актив. Хотя начиналось все неплохо – Реал контролировал движение мяча, интенсивно прессинговал, и уверенно выходил из-под давления. Данные добродетели вылилась в момент на 19-й минуте, когда Родриго ворвался на правый край штрафной и пробил в ближнюю штангу!

Впрочем, еще до этого эпизода "сливочные" начали испытывать проблемы. Прессинг Челси все чаще начал выливаться в ошибки на своей половине, а постепенно наметилась и уязвимость на левом фланге обороны. Лондонцы начали пользоваться свободными зонами за Винисиусом и давили на непрофильного фулбека Камавинга – там постоянно открывался Джеймс, который выполнял прострелы.

Ближе к перерыву Реал вообще начал прижиматься на собственную треть, а Винисиусу все чаще приходилось помогать сзади. Нельзя сказать, что в таком режиме гости имели какие-то критические проблемы, но после удара Родриго Мадрид создал лишь одну опасную атаку – Винисиус обыгрался с Родриго, вошел в штрафную и с острого угла пробил в Кепу.

Челси достойно выглядел в первом тайме. Команда демонстрировала тактическую целостность. В предыдущих поединках выдергивания центрхавов не поддерживались подъемом обороны и наоборот, однако в ответном матче с Реалом синергия чувствовалась.

Впрочем, некоторые тактические аналитики критиковали Лэмпарда за осторожность – "пенсионеры" не шли в агрессивный прессинг, ограничиваясь поджиманиями Камавинги и встречая Мадрид в среднем блоке. Особое внимание уделяли Кроосу. Эффективность подобной тактики была неоднозначной, но отсутствие моментов у соперника и успешность переводов на Джеймса давали англичанам надежду.

Не хватало только остроты на чужой трети. Тем не менее, хозяева создали два голевых момента. Впервые открыть счет они могли на 12-й минуте, когда Хаверц сбросил прострел от Джеймса под удар Канте – Нголо пробивал метров с 14-ти, но получилось неточно! В компенсированное же время очередной кросс от Риса на левом краю штрафной принял Кукурелья.

Испанец оказался прямо перед Куртуа в шести метрах от ворот. Впрочем, его удар потянул Куртуа! В конце концов, отдыхать команды отправились при нулях на табло.

Счет заставлял Челси рисковать во втором тайме, однако Фрэнк Лэмпард обошелся без замен (а вот Анчелотти снял травмированного Алабу и выпустил Рюдигера). И уже через шесть минут после перерыва "пенсионеры" могли выходить вперед. Опять сработал кросс с правого фланга.

В этот раз подавал Хаверц. Милитао неудачно сбросил мяч на Галлахера, а Конор отбросил его под удар Канте. Нголо стрелял из пределов штрафной площадки, но вследствие рикошета сфера пролетела мимо ворот! Такой старт дал надежду на камбэк.

К сожалению для фанов "синих", данный эпизод не вылился в какое-то серьезное давление. Реал имел небольшие проблемы с продвижением мяча, но они отнюдь не были критическими. Челси тормозил выходы мадридцев, но не разрушал – за что и расплатился на 58-й минуте. Родриго обошел Чалобу на фланге, влетел в штрафную и обыгрался с Винисиусом, расстреляв ворота с 11-ти метров. 0:1!

Это был приговор. Челси только для перевода игры в овертайм надо было забивать трижды. Фрэнк Лэмпард лишь после пропущенного мяча начал рисковать, выполнив тройную замену – хотя ее пришлось ждать девять минут. Вместо Галлахера, Энцо и Кукуреллы на поле появились Фелиш, Стерлинг и Мудрик. Чуть позже Маунт заменил Хаверца.

Данные перестановки отнюдь не помогли. Самыми интересными хайлайтами Челси в последние 25 минут стали крутой проход Фелиша с неточным пасом и красивое действие от Мудрика. Михаил на левом углу штрафной одним движением отклеился от двух оппонентов, чтобы выстрелить по воробьям. На 83-й минуте украинец подхватил отскок и пробил низом с левого края штрафной – получилось точно в руки Куртуа.

Жоау выделялся своей позиционной работой, подхватывая мяч в свободных зонах после отборов. Мудрик тоже не отставал, неплохо атакуя глубину – когда была возможность. В конце встречи он даже вышел один на один с Куртуа, но пробил мимо ближнего угла (и залез в офсайд).

Реал же после забитого гола задышал, начав с легкость продвигать мяч сквозь линии и активно комбинируя. Хотя общее впечатление было таким, будто команда работает вполсилы. Это заметил и Карло Анчелотти, который на 70-х минутах снял с пробега Бензема и Крооса. На поле появились Кроос и Себальйос.

Именно замены Карло добили Челси на 80-й минуте. Рюдигер перевел сферу на Себальйоса, тот отдал по флангу на Винисиуса, а Жуниор выкатил передачу на Вальверде. Феде же на линии штрафной убежал от подката Мудрика, затем легко обошел Силву и выполнил поперечный пас – Родриго замкнул в пустые ворота.

В конце встречи Родриго мог и хет-трик оформить, но Кепа выручил. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу Мадрида со счетом 2:0. Реал выходит в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА 2022/23!