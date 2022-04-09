Чемпионат Англии 2021/22, 32-й тур

Арсенал – Брайтон – 1:2

Голы: Эдегор, 89 – Троссар, 28, Мвепу, 68

Саутгемптон – Челси – 0:6

Голы: Алонсо, 8, Маунт, 16, 54, Вернер, 21, 49, Хаверц, 31

Уотфорд – Лидс – 0:3

Голы: Рафинья, 21, Родриго, 73, Хариссон, 85

Астон Вилла – Тоттенхэм – начало в 19:30

Арсенал после сенсационного разгрома от Кристал Пэлас потерял позицию в зоне ЛЧ, пропустив на четвертое место Тоттенхэм. По очкам было равенство, а у "канониров" оставался матч в запасе, так что ситуация не стала критической – впрочем, допускать еще одну осечку было рискованно. В домашней встрече против Брайтона лондонцы обязаны были победить любой ценой, а по возможности нужно было еще и сократить отставание от "шпор" по разнице голов (+9 против +15 у "шпор").

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Между тем матч пошел не по сценарию хозяев – в атаке у них мало что получалось, а регулярные ошибки в обороне вылились в довольно простой гол Брайтона – Мвепу прорвался правым флангом и вырезал передачу в центр штрафной, откуда пробил одинокий Троссар. Точно в девятку. 0:1. "Чайки" не знали побед в течение семи туров, проиграв в шести из них, поэтому все ожидали триумфа Арсенала.

Арсенал ответил на этот удар в компенсированное время первого тайма, забив в результате подачи с углового и скидки на Мартинелли. Впрочем, арбитры после просмотра видеоповтора отменили взятие ворот из-за офсайда, хотя там точно был отскок от головы соперника. Так или иначе, на перерыв команды отправились при минимальном преимуществе Брайтона, а в середине второго тайма все такой же инертный Арсенал пропустил снова – Кайседо прошел по левому флангу и выкатил пас в спины защитникам на линию штрафной. Мвепу оттуда пробил под ближнюю штангу. 0:2!

У лондонцев было еще 25 минут на камбэк, но они долгое время не могли прийти в себя. Только на последних минутах, когда болельщики начали покидать трибуны, команда проснулась: на 86-й Локонга пробил мимо дальней девятки, а на 87-й случился момент с двумя подряд попаданиями в перекладину, а на 89-й Эдегор отквитал один гол фантастическим ударом метров с 26-ти – 1:2! Хозяева могли и отыграться, но героические сейвы Санчеса и защитников спасли победу Брайтона.

В параллельном матче Саутгемптон принимал Челси. Подопечные Томаса Тухеля не имели особых проблем в вопросе сохранения места в топ-4, но необходимо было реабилитироваться за поражение от Реала в ЛЧ и за разгром от Брентфорда в предыдущем туре АПЛ. "Святые", в свою очередь, пытались прервать 4-матчевую безвыигрышную серию в чемпионате.

Прервать серию хозяевам не удалось. Более того – они едва не повторили собственный антирекорд относительно наибольшего поражения в АПЛ (0:9 против Лестера дома. Уже на 8-й минуте Алонсо, приняв скидку от Маунта, открыл счет и забил 100-й гол Челси в сезоне, а на 16-й -й Маунт эффектным выстрелом с отскока добавил к ассисту забитый мяч – 0: 2. На 22-й Вернер довел дело до разгрома, реализовав выход один в один, а на 31-й Хаверц сыграл на добивании после попадания Тимо в штангу – кстати, это была уже третья штанга немца за тайм. 0:4.

Гол Кая стал последним в первом тайме, но с началом второго Саутгемптон снова начал пропускать. Всего через три минуты после возобновления игры Канте оказался перед Форстером и попытался опрокинуть его – кипер достал мяч, но Вернер тут же добил. 0:5. На 54-й минуте, после двух шикарных сейвов несчастного Форстера, Маунт вколотил шестой гол.

На фоне матчей столичных топов можно было не заметить встречу на Викеридж Роуд, где Уотфорд принимал Лидс в очередной битве за выживание. "Шершни" в случае победы приблизились бы к спасительной 17-й позиции на расстояние трех очков, а йоркширцы в случае собственного успеха оторвались бы от зоны вылета на 9 зачетных баллов. За 6 туров до завершения сезона это, вероятно, означало бы сохранение прописки в АПЛ.

Лидс очень удачно начал встречу, открыв счет уже на 21-й минуте. Героем стал Рафинья, мощно выстреливший из линии полукруга под ближнюю штангу – 0:1! Перед этим у него был еще один хороший удар в самый угол, но его парировали. Впрочем, Уотфорд в середине первого тайма перехватил инициативу и создал ряд опасных моментов.

К сожалению для фанатов хозяев, Уотфорд не реализовал ни одного из вагона своих голевых эпизодов, а в последние 30 минут "шершни" посыпались. Так, на 77-й минуте хозяева пропустили выход Родриго Морено один на один (тот успешно его реализовал), а на 85-й Харриссон ударом с угла штрафной установил окончательный счет – 0:3. Лидс громит Уотфорд.

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