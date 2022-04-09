Чемпіонат Англії 2021/22, 32-й тур

Арсенал – Брайтон – 1:2

Голи: Едегор, 89 – Троссар, 28, Мвепу, 68

Саутгемптон – Челсі – 0:6

Голи: Алонсо, 8, Маунт, 16, 54, Вернер, 21, 49, Хаверц, 31

Уотфорд – Лідс – 0:3

Голи: Рафінья, 21, Родріго, 73, Харіссон, 85

Астон Вілла – Тоттенхем – початок о 19:30

Арсенал після сенсаційного розгрому від Крістал Пелас втратив позицію у зоні Ліги чемпіонів, пропустивши на четверту сходинку Тоттенхем. За очками була рівність, а у "канонірів" залишався матч у запасі, тож ситуація не стала критичною – втім, допускати ще одну осічку було ризиковано. У домашній зустрічі проти Брайтона лондонці мали перемогати за будь яку ціну, а за можливості треба було ще й скоротити відставання від "шпор" за різницею голів (+9 проти +15 у команди Конте).

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Між тим, матч пішов не за сценарієм господарів – у атаці в них мало що виходило, а регулярні помилки в обороні вилились у досить простий гол Брайтона – Мвепу прорвався правим флангом і вирізав передачу в центр карного майданчика, звідки пробив самотній Троссар. Точно в дев'ятку. 0:1. "Чайки" не знали перемог протягом семи турів, програвши у шести з них, тож всі очікували на тріумф Арсенала.

Арсенал відповів на цей удар аж у компенсований до першого тайму час, забивши внаслідок подачі з кутового та скидки на Мартінеллі. Втім, арбітри після перегляду відеоповтору скасували взяття воріт через офсайд, хоча там точно був відскок від голови суперника. Так чи інакше, на перерву команди відправились за мінімальної переваги Брайтона, а в середині другого тайму все такий же інертний Арсенал пропустив знову – Кайседо пройшов лівим флангом і викотив пас у спини захисникам на лінію штрафного. Мвепу звідти пробив під ближню стійку. 0:2!

У лондонців було ще 25 хвилин на камбек, але вони довгий час не могли прийти до тями. Лишень на останніх хвилинах, коли вболівальники почали покидати трибуни Емірейтс, команда прокинулась: на 86-й Локонга пробив повз дальню дев'ятку, на 87-й стався момент з двома поспіль влучаннями у поперечку, а на 89-й Едегор відквитав один гол фантастичним ударом метрів з 26-ти – 1:2. Господарі могли й відігратись, але героїчні сейви Санчеса та захисників врятували перемогу Брайтона.

У паралельному матчі Саутгемптон приймав Челсі. Підопічні Томаса Тухеля не мали особливих проблем у питанні збереження місця в топ-4, але необхідно було реабілітуватись за поразку від Реала в ЛЧ та за розгром від Брентфорда в попередньому турі АПЛ. "Святі", своєю чергою, намагались перервати 4-матчеву безвиграшну серію в чемпіонаті.

Перервати серію господарям не вдалося. Ба більше – вони ледь не повторили власний антирекорд щодо найбільшої поразки в АПЛ (0:9 проти Лестера вдома. Вже на 8-й хвилині Алонсо, прийнявши скидку від Маунта, відкрив рахунок і забив 100-й гол Челсі у сезоні, а на 16-й Маунт ефектним пострілом з відскоку додав до асисту забитий м'яч – 0:2. На 22-й Вернер довів справу до розгрому, реалізувавши вихід віч-на-віч, а на 31-й Хаверц зіграв на добиванні після влучання Тімо в стійку – до речі, це була вже третя стійка німця за тайм. 0:4.

Гол Кая став останнім у першому таймі, але з початком другого Саутгемптон знову почав пропускати. Всього за три хвилини після відновлення гри Канте опинився перед Форстером і спробував перекинути його – кіпер дістав м'яч, але Вернер тут же добив. 0:5. На 54-й же хвилині, після двох шикарних сейвів нещасного Форстера, Маунт вколотив шостий гол.

На тлі матчів столичних топів можна було й не помітити зустріч на Вікерідж Роуд, де Уотфорд приймав Лідс у черговій битві за виживання. "Шершні" у випадку перемоги наблизились би до рятівної 17-ї позиції на відстань трьох очок, а йоркширці в разі власної звитяги відірвались би від зони вильоту на 9 залікових балів. За 6 турів до завершення сезону це, ймовірно, означало б збереження прописки в АПЛ.

Лідс надзвичайно вдало розпочав зустріч, відкривши рахунок вже на 21-й хвилині. Героєм став Рафінья, який потужно вистрілив з лінії півкола під ближню стійку – 0:1! Перед цим він мав ще один хороший удар у самий кут, але його парирували. Втім, Уотфорд в середині першого тайму перехопив ініціативу й створив низку небезпечних моментів.

На жаль для фанатів господарів, Уотфорд не реалізував жодного з вагону своїх гольових епізодів, а в останні 30 хвилин "шершні" відверто посипались. Так, на 77-й хвилині господарі пропустили вихід Родріго Морено віч-на-віч (той успішно його реалізував), а на 85-й Харіссон ударом з кута штрафного встановив остаточний рахунок – 0:3. Лідс громить Уотфорд.

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