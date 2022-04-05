Арсенал потерпел неожиданный разгром от Кристал Пэлас. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

"Канониры" провалили первый тайм и уже до перерыва горели. Кристал Пэлас открыл счет со стандарта: Галлахер подал, Андерсен скинул, Матета забил. Айю вскоре удвоил преимущество, воспользовавшись классным вертикальным пасом Андерсена.

После перерыва Арсенал заиграл заметно лучше, однако свои моменты не реализовал, а соперники забили в третий раз. Заха протащил мяч в штрафную, заработал пенальти, а затем его реализовал. В итоге – сенсационный разгром фаворита.

Арсенал растерял свое преимущество в борьбе за Лигу чемпионов и не сумел выбить Тоттенхэма из топ-4. А Кристал Пэлас проводит отличный сезон, закрепившись в верхней части таблицы АПЛ.