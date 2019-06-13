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Челси рассматривает Рангника на пост главного тренера – специалист мечтает поработать в АПЛ

12:18 64 Читати українською
Челси рассматривает Рангника на пост главного тренера – специалист мечтает поработать в АПЛ
Ральф Рангник / Фото РБ Лейпциг

Бывший тренер РБ Лейпциг Ральф Рангник может осуществить свою давнюю мечту.

Руководство Челси намерено пригласить Ральфа Рангника в тренерское кресло лондонского клуба, сообщает Bild.

Бенитес начал переговоры с Челси

Вместе с немецким специалистом в шорт-листе "синих" находятся Фрэнк Лэмпард и Рафаэль Бенитес.

С первого июля Рангник будет работать директором по стратегическому развитию клубов Ред Булл в Нью-Йорке, Бразилии и Лейпциге. Сам 60-летний специалист неоднократно заявлял, что хотел бы попробовать свои силы в АПЛ.

По итогам прошлого сезона РБ Лейпциг занял третью строчку турнирной таблицы Бундеслиги.

"Прозріння імені Динамо Лобановського, футбол для "PlayStation" та уроки Саккі": тренерські принципи Ральфа Рангніка

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Теги
Челси Челси Англия Фрэнк Лэмпард Фрэнк Лэмпард Ральф Рангник Ральф Рангник РБ Лейпциг РБ Лейпциг Рафаэль Бенитес Рафаэль Бенитес
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