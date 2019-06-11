Бенитес начал переговоры с Челси

Главный тренер английского Ньюкасла Рафа Бенитес вскоре может возглавить лондонский Челси.

"Синие" решили искать нового наставника, чтобы отпустить Маурицио Сарри в Ювентус. Испанский тренер Ньюкасла – пока главный претендент на место в Челси, сообщает Tuttosport.

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Начало переговоров с Бенитесом вселило оптимизм менеджменту лондонцев. Уже в ближайшие дни наставник "сорок" может вернуться на Стэмфорд Бридж, а Сарри поедет на родину. 59-летний испанец ранее работал с Челси и в сезоне 2012/13 привел команду к победе в Лиге Европы.

Рафа Бенитес до сих пор не договорился с руководством Ньюкасла о новом контракте, поэтому без лишних препятствий может перейти в новый клуб. В сезоне 2018/19 "сороки" под его руководством финишировали на 13-м месте в АПЛ.