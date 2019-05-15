"Прозріння імені Динамо Лобановського, футбол для "PlayStation" та уроки Саккі": тренерські принципи Ральфа Рангніка

Наставник РБ Лейпцига Ральф Рангнік у колонці для "Coaches Voice" розповів про свою тренерську філософію. "Футбол 24" вибрав найцікавіше.

Ральф Рангнік розпочав тренерську кар'єру в далекому 1983 році. Цікаво, що за цей час фахівець практично безперервно працював з командами, яких наразі у його резюме більше 10. Однак єдиними трофеями 60-річного німця залишаються лише Кубок та Суперкубок Німеччини, які він завоював у 2001 році разом із Шальке.

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Для Рангніка гонитва за титулами ніколи не була пріоритетною ціллю. Він обожнює футбол і готовий працювати лише для того, щоб гра ставала кращою. Ральф був одним із творців тактичної революціїї в Німеччині. А ще обожнює працювати з молодими і перспективними футболістами.

В нинішньому сезоні Рангнік достроково забезпечив РБ Лейпцигу право зіграти у груповому етапі наступного розіграшу Ліги чемпіонів і після закінчення німецької першості покине свою посаду. Дуже символічно, що його наступником стане один з найперспективніших тренерів Європи – Юліан Нагельсманн.

Матч проти Динамо Лобановського і футбольне прозріння

У нас не було книг. Не було тренувальних вправ. У нас навіть не було словникового запасу для опису того, що відбувалося на полі. Але ми знали, що це – майбутнє. І ми повинні були в цьому розібратися.

Тоді я був граючим тренером Вікторії Бакнанг, яка виступала в шостому дивізіоні. Клуб базується недалеко від Штутгарта. Ми були не дуже сильною командою, але нам дуже пощастило: в холодний лютневий день в 1983 році ми випадково зустрілися з генієм.

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Київське Динамо, команда легендарного тренера Валерія Лобановського, перебувала в тренувальному центрі неподалік та потребувала суперника для товариського матчу. Через кілька хвилин після початку гри, коли м'яч вийшов за межі поля, мені довелося зупинитися і порахувати їхніх гравців. Щось було не так. У них що, на полі було 13 або 14 людей?

Раніше я грав проти провідних команд – ми, звичайно, завжди програвали їм – але вони, принаймні, давали вам час від часу перепочинок. З усіх з ким я стикався, Динамо було першою командою, яка систематично тиснула на нас. Це було моє футбольне прозріння. Я зрозумів, що можна грати по-іншому.

Учні Арріго Саккі та зміна тактичних поглядів у Німеччині

Кілька років по тому я вже був тренером аматорської команди Штутгарта. Там я познайомився з досвідченим інженером-конструктором, який самостійно вивчив футбольну тактику і став першим менеджером в Німеччині, який запровадив "Ballorientierte Raumdeckung" – систему, яка поєднуватиме зонну оборону та агресивний пресинг.

Його звали Гельмут Гросс. Ми почали писати навчальні посібники разом. У нас були друзі в Італії, що присилали нам відеозаписи роботи головного тренера Мілана Арріго Саккі. Ми зупиняли і перемотували відео так часто, що обладнання зламалося.

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"Тактика призначена для поганих гравців", – говорив Фелікс Магат. На щастя для Бундесліги, зараз ця точка зору змінилася. Багато команд, з якими грає РБ Лейпциг, використовують пресинг. Багато речей, які були революційними тоді – 10 або 15 років тому – зараз стали нормою.

Хоча відмінності все ще є. Іноді команди припарковують два автобуси перед своїм штрафним, і змушують нас багато володіти м'ячем. Якщо у вас занадто багато володіння – ваша гра нагадує гандбол. І в підсумку ви нічого не досягнете.

Футбол для "PlayStation" і правила

Якщо ви хочете збільшити швидкість своєї гри, ви повинні розвивати розум, а не ноги. У Лейпцигу ми працюємо над збільшенням обсягу пам'яті і швидкості обробки інформації. Наприклад, ми поміщаємо гравців в Soccerbot – машину, яка імітує попередні ігри і дозволяє гравцям переживати ключові моменти матчів. Це футбол для "PlayStation", але ногами. Гравцям так подобається, що нам важко змусити деяких із них зупинитися.

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Я б сказав, що я став трохи спокійнішим як менеджер. Я дізнався, що багато помилок відбуваються через занадто емоційної реакції під час ігор, тому що ви були у захваті від гри своєї команди, або, навпаки, злилися. Важливо зберігати рівновагу і неупереджено дивитися на гру, аналізувати, що насправді відбувається, і подивитися, що потрібно змінити, можливо замінити.

Досвід також навчив мене, що гравцям потрібні чіткі правила. Але недостатньо сказати їм, що вони не можуть і повинні робити. Ви повинні переконати їх, що дотримання правил працює для них. Всі в роздягальні повинні повірити в це. Футбол став настільки швидким і безжальним, що тільки спортсмени у піковому стані досягають успіху.

Вік і вподобання не повинні заважати комунікації з командою

Мені зараз 60, і я радий, що у мене є власний офіс – в основному, щоб уникнути музики, яку вони вмикають у роздягальні перед іграми. Якби я був футболістом, то ця музика була б надто гучною для мене. Але крім музичних смаків, у мене є сильний зв'язок з моїми гравцями. Як тільки ви перестанете розуміти їх, їхні страхи і прагнення, ви повинні перестати керувати ними. Мені пощастило, що у мене є два сини цього ж віку.

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Я вважаю своїм обов'язком допомогти їм впоратися з усіма спокусами і фальшивою реальністю, з якою вони стикаються, коли молоді люди починають заробляти багато грошей. Головне – ставитися до них як до дорослих, навіть якщо деякі з них все ще підлітки. Ви повинні пояснювати речі логічно – поясніть їм, чому такі речі, як харчування або сон, важливі для їхнього благополуччя і роботи.

Тактика, фізична форма і правила дуже важливі, але вони є лише засобом для досягнення мети. Моя робота – поліпшувати гравців. Гравці йдуть за вами як менеджером, якщо відчувають, що ви робите їх кращими. Це найбільша, найщиріша мотивація.

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