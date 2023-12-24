Челси имел 100-процентную возможность забить Вулверхэмптону на 32-й минуте встречи, но Стерлинг умудрился запороть этот момент.

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Рахим обокрал последнего защитника и вместе с Джексоном и Палмером выбежал на одного вратаря. Впрочем, Стерлинг, который играет на позиции Мудрика, решил забить сам. Жозе Са отразил удар, сохранив ворота на замке.

Добавим, что Мудрика оставили в запасе на матч с "волками" – первый тайм завершился без голов. Стерлинг в текущем сезоне сыграл в 20 поединках (без учета сегодняшнего), отметившись 6 голами и 4 ассистами.

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