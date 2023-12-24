"Мудрик? Это фантастический парень и приятная личность. Он очень аутентичный и настоящий. Одно я могу сказать вам, что Мудрик – очень честный, надежный, искренний и спонтанный парень. Я верю в него как в личность, конечно.

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А как игрок он знает, что должен продолжать совершенствоваться. Он до сих пор молодой и будет прогрессировать, потому что имеет качество. Это игрок, который хорошо выступает, мы очень счастливы. Конечно, со временем Мудрик станет очень важным игроком. Он уже является таковым, но должен много совершенствоваться, потому что его потенциал – огромный", – приводит слова Почеттино официальный сайт Челси.

Добавим, что в текущем сезоне Мудрик провел 17 матчей за лондонцев во всех турнирах, в которых отметился 3 голами и 2 ассистами.

Мудрик забил гол за Челси и реализовал победный пенальти, Эвертон без Миколенко вылетел: Кубок лиги, 1/4 финала