Челси настроен на переговоры с андалусийцами по поводу француза. Работу над трансфером могут начать как сейчас, так и ближе к лету, сообщает ESPN .

Манчестер Юнайтед стал фаворитом в борьбе за Кунде

Севилья готова снизить свои финансовые аппетиты с 80 миллионов до 50-60. Для Томаса Тухеля, который является поклонником таланта Кунде, это хороший знак. Несмотря на это, он и скауты "пенсионеров" подыскали альтернативу на случай провала: Стивен Ботман из Лилля и Максанс Лакруа из Вольфсбурга.

Напомним, летом Челси был близок к подписанию Жюля, но стороны не договорились о сумме. В текущем сезоне 23-летний защитник провел 20 матчей за Севилью во всех турнирах.

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