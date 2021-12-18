Челсі налаштований на перемовини з андалусійцями щодо француза. Роботу над трансфером можуть почати як зараз, так і ближче до літа, повідомляє ESPN.

Манчестер Юнайтед став фаворитом у боротьбі за Кунде

Севілья готова зменшити свої фінансові апетити з 80 мільйонів до 50-60. Для Томаса Тухеля, який є прихильником таланту Кунде, це хороший знак. Попри це, він і скаути "пенсіонерів" підшукали альтернативу на випадок провалу: це Стівен Ботман із Лілля чи Максанс Лакруа з Вольфсбурга.

Нагадаємо, влітку Челсі був близьким до підписання Жуля, але сторони не домовились щодо суми. Поточного сезону 23-річний захисник провів 20 матчів за Севілью у всіх турнірах.

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