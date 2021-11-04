Молодой центрбек оставил подпись под новым соглашением с "синими", сообщает официальный сайт клуба.

Мальме – Челси – 0:1 – видео гола и обзор матча

Чалоба заключил контракт с лондонцами до лета 2026 года. Детали соглашения остаются неизвестными, но инсайдер Фабрицио Романо анонсировал повышение зарплаты для воспитанника академии Челси. Уроженец Сьерра-Леоне неожиданно закрепился в команде Тухеля после аренды в Лорьяне и стал одним из открытий сезона в Англии.

В нынешнем сезоне Трево Чалоба провел 10 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча.

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