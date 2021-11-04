Молодий центрбек поставив підпис під новою угодою з "синіми", повідомляє офіційний сайт клубу.

Мальме – Челсі – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Чалоба уклав контракт із лондонцями до літа 2026-го. Деталі угоди залишаються невідомими, але інсайдер Фабріціо Романо анонсував підвищення зарплати для вихованця академії Челсі. Уродженець Сьєрра-Леоне несподівано закріпився в команді Тухеля після оренди в Лор'яні та став одним із відкриттів сезону в Англії.

У нинішньому сезоні Трево Чалоба провів 10 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі.

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