Лига чемпионов, 4-й тур

Мальме – Челси – 0:1

Гол: Зиеш, 56

Вольфсбург – Зальцбург – 2:1

Голы: Баку, 3, Нмеча, 60 – Вёбер , 30

Челси приехал в Мальме на поединок с одноименной командой. Статус лондонцев был ощутим в течение всего первого тайма, ведь они полностью преобладали как по ударам, так и по владению. Но конвертировать преимущество удалось по перерыву. Хадсон-Одой получил передачу на ход на правом фланге и прострелил в штрафную, где ближе к дальней стойке пас замкнул Зиеш. Для него это первый гол в сезоне ЛЧ.

Мальме пытался что-то создать, но лондонцы грамотно перекрывали кислород и не подпускали к своим владениям. Финальный свисток зафиксировал победу команды Тухеля, позволившую ей набрать 9 очков. Шведы с нулем так и остались последними в квартете H.

Куда интереснее в плане голов для зрителя был поединок Вольфсбурга и Зальцбурга, который проходил в Германии. "Волки" были агрессивными и уже на 3-й минуте забили. Герхардт ярко промчался по левому флангу и прострелил в штрафную, где набегавший Баку расстрелял владения Кёна. Вёбер ответил за весь Зальцбург, сравнив счет отличным ударом прямо со штрафного.

Австрийцы еще имели шансы выйти вперед, но пропустили второй раз уже после перерыва. Сучич потерял мяч в центре, его подобрали немцы, а Арнольд забросил на Нмечу, который с острого угла мощным ударом поставил точку во встрече. Вольфсбург праздновал первую победу в сезоне ЛЧ, которая позволила ему выйти на вторую строчку группы G с пятью очками. Зальцбург с семью пунктами остался лидером.

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