Подопечные Томаса Тухеля обыграли шведов чуть ли не по всем показателям, но забили всего один раз. Удалось это Хакиму Зиешу после перерыва.

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