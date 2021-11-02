Мальме – Челси – 0:1 – видео гола и обзор матча
23:00 - Читати українською
Челси минимально одолел Мальме в 4-м туре Лиги чемпионов. Смотрите видео гола и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.
завершено
56’ Хаким Зиеш
Подопечные Томаса Тухеля обыграли шведов чуть ли не по всем показателям, но забили всего один раз. Удалось это Хакиму Зиешу после перерыва.
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Каллум Хадсон-Одой получил передачу на ход на правом фланге, прошел в штрафную и прострелил вдоль ворот, а марокканец замкнул дальную стойку. Победа позволила Челси набрать 9 очков и выйти на второе место, а Мальме с нулем так и остался последним в квартете H.
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