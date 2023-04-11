26-летний игрок сборной Англии поставил свою подпись под новым контрактом, который теперь действует до лета 2027 года, сообщает сайт "синих".

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"Чувствую себя прекрасно в Челси и наслаждаюсь временем на поле. Счастлив, что клуб видит меня как часть долгосрочного проекта. Рад, что подписал новое соглашение. Мы тяжело работаем для успеха, поэтому я буду делать все от меня возможное, чтобы подарить улыбку фанатам, принявшим меня очень хорошо", – заявил Чилвелл.

В этом сезоне Бен провел 26 поединков за Челси, в которых отличился двумя голами и четырьмя результативными действиями. Он запомнился тем, что поставил синяк Руслану Малиновскому во время матча Англия – Украина (2:0). В то же время Михаил Мудрик после переезда в Лондон называл его своим "бро".

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