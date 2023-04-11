26-річний гравець збірної Англії поставив свій підпис під новим контрактом, який тепер чинний до літа 2027 року, інформує сайт "синіх".

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"Почуваюсь чудово в Челсі та насолоджуюсь часом на полі. Щасливий, що клуб бачить мене як частину довгострокового проекту. Радий, що підписав нову угоду. Ми важко працюємо для успіху, тому я робитиму все від мене можливе, щоб подарувати усмішку фанатам, які прийняли мене дуже добре", – заявив Чілвел.

Цього сезону Бен провів 26 поєдинків за Челсі, у яких відзначився двома голами й чотирма результативними діями. Він запам'ятався тим, що поставив синець Руслану Маліновському під час матчу Англія – Україна (2:0). Водночас Михайло Мудрик після переїзду в Лондон називав його своїм "бро".

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