Мудрик выиграет от прихода Лэмпарда, но Челси проиграет – украинец нарвался на несправедливый хейт в Англии
9 апреля 20:40 - Читати українською
Начало второй каденции Фрэнка Лэмпарда в Челси нельзя назвать успешным. Однако Михаилу Мудрику досталось незаслуженно.
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После своего возвращения за штурвал лондонского Челси Фрэнк Лэмпард беззубо уступил на выезде Вулверхэмптону (0:1), который продолжает борьбу за выживание. Михаил Мудрик в этом матче появился на поле стадиона Молинью только во втором тайме и своей заряженностью на борьбу приятно удивил. Смотрите новое видео на YouTube-канале "Футбол 24" о том, как изменится положение украинского легионера Челси с приходом нового менеджера.
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