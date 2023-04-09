После своего возвращения за штурвал лондонского Челси Фрэнк Лэмпард беззубо уступил на выезде Вулверхэмптону (0:1), который продолжает борьбу за выживание. Михаил Мудрик в этом матче появился на поле стадиона Молинью только во втором тайме и своей заряженностью на борьбу приятно удивил. Смотрите новое видео на YouTube-канале "Футбол 24" о том, как изменится положение украинского легионера Челси с приходом нового менеджера.