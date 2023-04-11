Противостояние Александра Зинченко и Михаила Мудрика не произойдет в ранее запланированную дату и время.

Лондонское дерби должно было состояться 29 апреля в 19:30 по киевскому времени. АПЛ перенесла его на 2 мая 22:00, сообщает официальный сайт "канониров".

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Соответствующие изменения произошли из-за полиции Лондона, пересмотревшей свою позицию по обеспечению правопорядка во время матча. Решение было принято на заседании Консультативной группы по вопросам безопасности.

Напомним, сейчас Арсенал лидирует в чемпионате, имея в активе 73 зачетных балла. У Челси 39 пунктов и 11 строчка в турнирной таблице.

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