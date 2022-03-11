Британский финансовый гигант Barclays заморозил банковский счет лондонского клуба, сообщает Sky Sports.

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Челси и так оказался под жесткими санкциями, а теперь не может распоряжаться собственными активами. Формально счет принадлежит клубу, но очевидно, что реальным владельцем остается Абрамович. Barclays хочет тщательно проверить последнюю активность счета перед тем, как вернуть его Челси. Если процесс затянется или банк выявит серьезные нарушения, то "синие" получат очередную гигантскую дыру в бюджете.

Напомним, власти Великобритании выдали Челси лицензию на проведение отдельной деятельности, но запретили продавать билеты, атрибутику, получать деньги от спонсоров, подписывать новых игроков или продолжать сотрудничество с футболистами. Фактически Абрамовича заставляют без торгов и личной выгоды передать лондонский клуб другому владельцу.

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