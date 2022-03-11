Британський фінансовий гігант Barclays заморозив банківський рахунок лондонського клубу, інформує Sky Sports.

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Челсі і без цього опинився під жорсткими санкціями, а тепер не може розпоряджатися власними активами. Формально рахунок належить клубу, але очевидно, що реальним власником залишається Абрамович. Barclays хоче ретельно перевірити останню активність рахунку перед тим, як повернути його Челсі. Якшо процес затягнеться або банк виявить серйозні порушення, то "сині" отримають чергову велетенську дірку в бюджеті.

Нагадаємо, влада Великобританії видала Челсі ліцензію на проведення окремої діяльності, але заборонила продавати квитки, атрибутику, отримувати гроші від спонсорів, підписувати нових гравців чи продовжувати співпрацю з футболістами. Фактично Абрамовича змушують без торгів і особистої вигоди передати лондонський клуб іншому власнику.

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