Головний тренер Челсі Томас Тухель не хвилюється через жахливу репутацію, яка виникла у клубу за останні дні.

"Можливо, деякі нейтральні вболівальники почнуть ставитися до нас вороже і підтримувати суперників. Але мені байдуже, я хочу перемог своєї команди.

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Зрештою, всі хочуть отримувати задоволення від перегляду ігор і хочуть, щоб їх розважали. Це те, до чого прагнемо і ми. Наразі ми намагаємося сфокусуватися та виробити правильне ставлення до ситуації. Хлопці все роблять прекрасно, і ми сподіваємось зберегти цей настрій до недільного матчу проти Ньюкасла", – цитує Тухеля Goal.

Нагадаємо, напередодні Великобританія заблокувала активи Романа Абрамовича, поплічника Путіна і поки формального власника Челсі. На клуб були накладені надсерйозні заборони – продаж квитків, атрибутики, здійснення трансферів, продовження співпраці з гравцями.

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