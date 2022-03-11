"Возможно, некоторые нейтральные болельщики начнут относиться к нам враждебно и поддерживать соперников. Но мне все равно, я хочу побед своей команды.

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В конце концов все хотят получать удовольствие от просмотра игр и хотят, чтобы их развлекали. Это то, к чему стремимся и мы. Мы стараемся сфокусироваться и выработать правильное отношение к ситуации. Ребята все делают прекрасно, и мы надеемся сохранить это настроение до воскресного матча против Ньюкасла", – цитирует Тухеля Goal.

Напомним, накануне Великобритания заблокировала активы Романа Абрамовича, приспешника Путина и пока формального владельца Челси. На клуб были наложены сверхсерьезные запреты – продажа билетов, атрибутики, проведение трансферов, продолжение сотрудничества с игроками.

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