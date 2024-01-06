Челси в 1/32 финала Кубка Англии принимает представителя Чемпионшипа – Престон. Смотрите стартовые составы команд и ссылку на прямую трансляцию в этой новости на "Футбол 24".

Матч 1/32 финала Кубка Англии между Челси и Престоном стартует в 19:30 по киевскому времени. Телетрансляция доступна на ОТТ-платформе Setanta Sports (для просмотра нужно иметь соответствующую подписку). Также игру покажут на телеканале Setanta Sports.

"Арсенал радуется, что не купил Мудрика": в Англии огласили приговор украинской звезде Челси

Украинский полузащитник Михаил Мудрик после отдыха в матче 20-го тура АПЛ с Лутоном возвращается в стартовый состав лондонцев. Напомним, в текущем сезоне Мудрик провел за Челси 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

Стартовые составы

Челси:

Престон: