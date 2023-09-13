Резервный комплект Челси выполнен в мятном цвете и похож на самую первую форму лондонцев, изготовленную аж в 1905 году, сообщает официальный сайт клуба.

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Одним из главных лиц на презентации стал украинец Михаил Мудрик. Новую форму Челси можно будет увидеть в действии уже 17 сентября в игре против Борнмута.

Добавим, что Мудрик провел в составе 3 матча в текущем сезоне (всего сыграв лишь 67 минут), не отметившись результативными действиями.

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