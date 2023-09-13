"Футбол 24" зібрав думки експертів за мотивами матчу 6-го туру відбору на Євро-2024 Італія – Україна (2:1).

Мудрик знову у центрі уваги / Фото УАФ

А ось і перша поразка Сергія Реброва на чолі національної команди не забарилася. Після достойної битви з англійцями у Вроцлаві ми небезпідставно очікували ще одного дива – у Мілані. Проте знекровлена Скуадра Адзурра (та ще й із новим тренером) зуміла добряче здивувати всіх – і навіть власних уболівальників.

Що вже казати про деяких наших експертів!

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У день матчу з'явився гучний інсайд, мовляв, Судаковим цікавиться сам Ювентус. Під яскравими софітами Сан-Сіро молоде дарування Шахтаря несподівано "привіз" перший гол у ворота Бущана. Реакція Сергія Тищенка була блискавичною.

А ще автор Футбол 24 підвів окремі підсумки першого тайму та всього матчу.

Агент, експерт та менеджер В'ячеслав Заховайло вважає, що навіть при всіх проблемах на полі ми таки могли зачепитися за очки.

Коментатор і автор телеграм-каналу "Противний голос" Ігор Бойко вказує на відсутність плану Б у головного тренера "синьо-жовтих".

Артема Франкова під час трансляції навідали ось такі думки. До речі, перепало обом коментаторам дійства – Кобелькову та Лук'яненку.

Данило Вереітін (телеграм-канал "Рахунок на табло"): поразка, за яку не соромно.

Авторитетний експерт кальчо Юрій Шевченко (телеграм-канал "Джанлука Лападула") відзначає круту метаморфозу Скуадри за лічені дні після нічиєї у Північній Македонії.

Зрештою, Італія в будь-якому стані залишається найнезручнішим суперником для збірної України. Статистика від архіваріуса Артура Валерка.

І ще така рідкісна цікавинка.

На завершення – традиційний аналіз під мікроскопом Михайла Смолового.

Україна програла Італії у матчі відбору Євро-2024, втративши другу позицію в групі С