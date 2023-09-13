Резервний комплект Челсі виконаний у м'ятному кольорі та схожий на найпершу форму лондонців, виготовлену аж у 1905 році, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Одним з головних облич на презентації став українець Михайло Мудрик. Нову форму Челсі можна буде побачити в дії вже 17 вересня у грі проти Борнмута.

Додамо, що Мудрик провів у складі 3 матчі в поточному сезоні (загалом зігравши лише 67 хвилин), не відзначившись результативними діями.

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