Михаил Мудрик явно не в восторге от статуса постоянного резервиста в Челси.

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Instagram-аккаунт Wonderkids попытался защитить Мудрика от хейта фанатов и экспертов. Мол, вингеру Челси нужно дать серию матчей в старте, чтобы он смог оправдать ценник в 70 млн евро. Вместо этого Михаил последний раз получил две подряд игры с первых минут аж в феврале. Украинец с этим утверждением явно согласен и поставил публикации лайк.

Интересно, как отреагирует на такие жесты подопечного Маурисио Почеттино. Тренер Челси заявлял, что Мудрику для места в основе нужно "вернуть уверенность и усердно работать на тренировках". Ближайший матч Челси – 17 сентября против Борнмута в рамках АПЛ.

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