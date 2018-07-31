Челси предложил Канте новый контракт с рекордной зарплатой

Полузащитник Челси нгола Канте может подписать новый контракт с "синим" и получать рекордную зарплату в истории клуба.
Руководство Челси хочет удержать французского полузащитника в команде и предложило Канте новый контракт с увеличением заработной платы почти вдвое, сообщает The Times.
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Сообщается, что по условиям нового контракта Н'голо может получать 290 тысяч фунтов в неделю, что является рекордным зарплатным показателем за всю историю "синих".
К слову, сейчас самую большую зарплату в Челси получает Эден Азар – 220 тысяч фунтов в неделю.
Напомним, ранее СМИ сообщали об интересе к Канте со стороны ПСЖ, якобы "парижане" даже согласовали детали личного контракта с французом.
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