Челси предложил Канте новый контракт с рекордной зарплатой

Полузащитник Челси нгола Канте может подписать новый контракт с "синим" и получать рекордную зарплату в истории клуба.

Руководство Челси хочет удержать французского полузащитника в команде и предложило Канте новый контракт с увеличением заработной платы почти вдвое, сообщает The Times.

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Сообщается, что по условиям нового контракта Н'голо может получать 290 тысяч фунтов в неделю, что является рекордным зарплатным показателем за всю историю "синих".

К слову, сейчас самую большую зарплату в Челси получает Эден Азар – 220 тысяч фунтов в неделю.

Напомним, ранее СМИ сообщали об интересе к Канте со стороны ПСЖ, якобы "парижане" даже согласовали детали личного контракта с французом.

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