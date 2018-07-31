Челсі запропонував Канте новий контракт з рекордною зарплатнею

Півзахисник Челсі Н'голо Канте може підписати новий контракт з "синім" та отримувати найбільшу зарплатню за всю історію клубу.
Керівництво Челсі хоче втримати французького півзахисника в команді і запропонувало Канте новий контракт зі збільшенням заробітної платні майже вдвічі, пише The Times.
Лєвандовскі – головна трансферна ціль Челсі, – Daily Star
Повідомляється, що за умовами нового контракту Н'голо може отримувати 290 тисяч фунтів на тиждень, що є рекордним зарплатним показником за всю історію "синіх".
До слова, зараз найбільшу зарплату у Челсі отримує Еден Азар – 220 тисяч фунтів на тиждень.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли про інтерес до Канте з боку ПСЖ, нібито "парижани" навіть погодили деталі особистого контракту з французом.
Моурінью вважає босів МЮ скнарами: він витратив 433 млн за 3 роки