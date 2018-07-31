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Левандовски – главная трансферная цель Челси, – Daily Star

11:18 142 Читати українською
Левандовски – главная трансферная цель Челси, – Daily Star
Роберт Левандовски / Фото: ФК Бавария

Форвард Бавария Роберт Левандовски может продолжить карьеру в составе "аристократов".

–Новоиспеченный наставник Челси Маурицио Сарре заинтересован в приобретении польского нападающего Роберта Левандовски, пишет Daily Star.

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Лондонцы могут заплатить за Левандовски около 80 млн фунтов. Сарри хотел видеть в качестве форварда Челси Гонсало Игуаина, однако вскоре отказался от этой идеи и обратил свое внимание на Роберта Левандовски.

К слову, недавно наставник мюнхенцев Ковач заверил, что поляк останется в Баварии.

В составе Баварии Левандовски сыграл 126 матчей и забил 106 голов.

Напомним, футболистом также интересовался мадридский Реал и Манчестер Юнайтед.

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