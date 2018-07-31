Моуринью считает боссов МЮ жлобами: он потратил 433 млн за 3 года

Наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью прямо намекнул руководству клуба, что оно – слишком жадное.

За 10 дней до закрытия трансферного окна на Туманном Альбионе Моуринью не хватает как минимум двух игроков. Однако он сомневается, что боссы МЮ удовлетворят его трансферные желания.

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"Несколько месяцев назад я вручил руководству шорт-лист из пяти футболистов, но ни один из них не был приобретен. Сейчас я бы хотел получить двух новых игроков, и сомневаюсь, что это возможно. Ожидаю, что хотя бы один трансфер будет реализовано" – сказал португальский наставник после разгромного поражения от Ливерпуля на МКЧ.

Моуринью завуалировано "уколов" вице-президента МЮ Эда Вудворда, который отвечает за трансферную политику "манкунианцев". Однако, если обратить внимание на расходы "красных дьяволов" при Моуринью, его нытье выглядят немного безосновательными.

На фото: Жозе Моуринью и Эд Вудворд

Только этим летом Манчестер Юнайтед выложил 83 миллиона евро на подписание трех футболистов: Фред (Шахтер, 59), Далот (Порту, 22), Грант (Сток, 2). Среди европейских клубов "красные дьяволы" занимают 11-е место по расходам, а в АПЛ – третье. Только Ливерпуль (195) и Вест Хэм (95) опережают команду Моуринью.

"Наш состав не находится на уровне таких команд, как Челси или Ливерпуль. МЮ нужны трансферы, чтобы бороться за титул", – сказал недавно Моуринью, который за три года у руля манкунианского клуба потратил на приобретение новых игроков 433 (!) млн евро. За этот период только шесть команд – Манчестер Сити (601), Барселона (572), Ювентус (571), ПСЖ (561), Челси (450) и Ливерпуль (449) – "транжирилы" больше.

На фото: расходы МЮ в эру Моуринью

Наиболее ценными покупками МЮ в эру Моуринью были Погба (105 млн) и Лукаку (85). За француза были изложены рекордные средства в то время, но для Моуринью это – не показатель. Хотя клуб также может справедливо упрекнуть португальцу в неумении использовать того же Погба, или Мхитаряна, который был приобретен за 42 млн евро, а затем обменян на Санчеса.

Британские СМИ вангуют, что два футболиста, которых не хватает Моуринью для полного счастья, это – Виллиан и Магуайр. Лестер уже отверг первое предложение в 72 млн евро за защитника, который стал одним из открытий ЧМ-2018. МЮ придется увеличивать ставки и, возможно, даже бить трансферный рекорд. До сих пор самым дорогим защитником мира считается ван Дейк, который перебрался в Ливерпуль за 75 млн фунтов. Зато Виллиан может обойтись "манкунианцам" в 70 млн евро, всего-навсего... как для Моуринью.

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