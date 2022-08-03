Кукурелья и де Йонг могут оказаться в Челси / фото из соцсетей

Новым левым защитником в команде Томаса Тухеля должен стать Марк Курурелья. Челси удовлетворил запросы Брайтона, сделав предложение в 50 миллионов фунтов, сообщает The Athletic.

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"Чайки" пока не дали окончательного ответа, но начали активно искать замену 24-летнему испанцу. Приоритетным вариантом остается Леви Колвилл из все того же Челси. Отмечается, работа над этим трансфером ведется отдельно от соглашения по Кукурелье.

Также лондонцы не оставляют надежд усилить полузащиту. Челси ведет переговоры с Барселоной о переходе Фрэнки де Йонга. В Лондоне с оптимизмом оценивают перспективы переговоров и уверены, что смогут опередить Ман Юнайтед. У манкунианцев уже есть договоренность с Барсой, но трансфер блокирует сам де Йонг.

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