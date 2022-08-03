Кукурелья та де Йонг можуть опинитися в Челсі / фото із соцмереж

Новим лівим захисником в команді Томаса Тухеля повинен стати Марк Курурелья. Челсі задовольнив запити Брайтона, зробивши пропозицію на 50 мільйонів фунтів, повідомляє The Athletic.

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"Чайки" поки не дали остаточної відповіді, але почали активно шукати заміну 24-річному іспанцю. Пріоритетним варіантом залишається Леві Колвілл із того таки Челсі. Зазначається, робота над цим трансфером ведеться окремо від угоди щодо Кукурельї.

Також лондонці не полишають надій підсилити півзахист. Челсі веде переговори з Барселоною про перехід Френкі де Йонга. У Лондоні з оптимізмом оцінюють перспективи переговорів та переконані, що зможуть випередити Ман Юнайтед. Манкуніанці вже мають домовленість з Барсою, але трансфер блокує сам де Йонг.

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