Лондонцы всерьез настроены на подписание Жюля Кунде уже в это летнее межсезонье.

"Пенсионеры" готовы обменять Курта Зума на 22-летнего защитника с доплатой, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

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Челси придется выложить за Жюля еще 30-35 миллионов евро. Переговоры сейчас продолжается, а сам Кунде хочет выступать на Стэмфорд Бридж, поэтому детали личного контракта не является проблемой для него.

Заметим, что в прошлом сезоне Жюль Кунде провел за Севилью 49 матчей, в которых отличился четырьмя голами и ассистом. Курт Зума записал в свой актив 35 поединков и 5 мячей.

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