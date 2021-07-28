Лондонці всерйоз налаштовані на підписання Жюля Кунде вже у це літнє міжсезоння.

"Пенсіонери" готові обміняти Курта Зума на 22-річного оборонця з доплатою, повідомляє журналіст Фабріціо Романо у своєму Twitter.

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Челсі доведеться викласти за Жюля ще 30-35 мільйонів євро. Перемовини наразі продовжується, а сам Кунде хоче виступати на Стемфорд Брідж, тому деталі особистого контракту не є проблемою для нього.

Зауважимо, у минулому сезоні Жюль Кунде провів за Севілью 49 матчів, у яких відзначився чотирма голами та асистом. Курт Зума записав до свого активу 35 поєдинків та 5 м'ячів.

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