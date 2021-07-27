Защитник Севильи Жюль Кунде получил еще одну возможность перебраться в АПЛ.

Челси намерен усилить защитную линию Жюлем Кунде и ведет диалог с Севильей, сообщает журнаилст Фабрицио Романо в Twitter.

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22-летний француз уже согласовал личный контракт с "синими" до лета 2026-го, переговоры между клубами также проходят продуктивно. Ранее в Севилье отмечали, что хотят заработать на трансфере Жюля около 70 млн евро.

В прошлом сезоне Ла Лиги Кунде провел 34 матча, в которых отметился двумя голами и ассистом.

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