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Челси потерпел неудачу в трансфере Облака и уже нашел ему альтернативу за 50 миллионов

20:25 - Читати українською
Челси потерпел неудачу в трансфере Облака и уже нашел ему альтернативу за 50 миллионов
Челси ищет замену Кепе / Daily Star

Челси готов пожертвовать Кепойю Аррисабалогой ради подписания более надежного голкипера.

Челси начал работать над трансфером вратаря Бернли Ника Поупа, сообщает Daily Star. Отмечается, что 28-летний голкипер сборной Англии может заменить в Челси испанца Кепу Аррисабалагу, который после провального личного сезона покинет лондонский клуб этим летом.

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Ранее СМИ сообщали о желании лондонцев подписать словенского вратаря Атлетико Яна Облака, однако "матрасники" не особо заинтересованы в продаже одного из своих лидеров.

Transfermarkt оценивает Поупа в 12 млн евро, но фактический переход может обойтись Челси в 50 млн фунтов. Контракт Поупа с Бернли рассчитан до 2023 года. В сезоне-2019/20 Ник провел за "бордовых" 38 матчей, в 15 из которых отстоял "на ноль".

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