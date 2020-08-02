toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Англія
ДИНАМО АТАЛАНТА - ІНТЕР АРСЕНАЛ - ЧЕЛСІ МІРЧА ЛУЧЕСКУ

Челсі зазнав невдачі у трансфері Облака і вже знайшов йому альтернативу за 50 мільйонів

20:24 - Читать на русском
Челсі зазнав невдачі у трансфері Облака і вже знайшов йому альтернативу за 50 мільйонів
Челсі шукає заміну Кепі / Daily Star

Челсі готовий пожертвувати Кепою Аррісабалогою заради підписання більш надійного голкіпера.

Челсі почав працювати над трансфером воротаря Бернлі Ніка Поупа, повідомляє Daily Star. Зазначається, що 28-річний голкіпер збірної Англії може замінити в Челсі іспанця Кепу Аррісабалагу, який після провального особистого сезону покине лондонський клуб цього літа.

Атлетіко не вірить у трансфер Облака в Челсі – мадридці знайшли залізний аргумент

Раніше ЗМІ повідомляли про бажання лондонців підписати словенського воротаря Атлетіко Яна Облака, проте "матрацники" не особливо зацікавлені у продажу одного зі своїх лідерів.

Transfermarkt оцінює Поупа у 12 млн євро, але фактичний перехід може обійтися Челсі у 50 млн фунтів. Контракт Поупа з Бернлі розрахований до 2023 року. У сезоні-2019/20 Нік провів за "бордових" 38 матчів, у 15 з яких відстояв "на нуль".

100 мільйонів Абрамовича, прекрасна робота Ман Сіті, економія Барси та Реала – трансферний ринок в умовах пандемії

blog_ava
100 мільйонів Абрамовича, прекрасна робота Ман Сіті, економія Барси та Реала – трансферний ринок в умовах пандемії
15:45
9197
Теги
Англія Кепа Кепа Аррісабалага Ян Ян Облак Челсі Челсі Нік Нік Поуп Трансфери Челсі
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
26
хв
Дженоа
21:45
Верона
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук