Челсі зазнав невдачі у трансфері Облака і вже знайшов йому альтернативу за 50 мільйонів

Челсі почав працювати над трансфером воротаря Бернлі Ніка Поупа, повідомляє Daily Star. Зазначається, що 28-річний голкіпер збірної Англії може замінити в Челсі іспанця Кепу Аррісабалагу, який після провального особистого сезону покине лондонський клуб цього літа.

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Раніше ЗМІ повідомляли про бажання лондонців підписати словенського воротаря Атлетіко Яна Облака, проте "матрацники" не особливо зацікавлені у продажу одного зі своїх лідерів.

Transfermarkt оцінює Поупа у 12 млн євро, але фактичний перехід може обійтися Челсі у 50 млн фунтів. Контракт Поупа з Бернлі розрахований до 2023 року. У сезоні-2019/20 Нік провів за "бордових" 38 матчів, у 15 з яких відстояв "на нуль".

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