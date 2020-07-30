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Атлетико не верит в трансфер Облака в Челси – мадридцы нашли железный аргумент

12:49 - Читати українською
Атлетико не верит в трансфер Облака в Челси – мадридцы нашли железный аргумент
Ян Облак / EFE

Руководство мадридского Атлетико уверено, что лондонский Челси не сможет подписать Яна Облака в летнее трансферное окно.

"Матрасники" узнали об интересе лондонцев еще 2 месяца назад. Об этом журналист Кристиан Фальк написал в своем твиттере.

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Однако, боссы Атлетико сомневаются, что Челси может себе позволить покупку Облака и полузащитника леверкузенского Байера Кая Хаверца одновременно. Кроме того, ранее "синие" подписали Зиеша и Вернера. Поэтому руководство мадридцев спокойно относительно будущего словенского голкипера на Ванда Метрополитано. Контракт звезды Атлетико действует до лета 2023 года.

В сезоне 2019/20 Ян Облак провел 48 матчей во всех турнирах, 22 из них – "сухие".

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